Mort de Bernard Pivot : l’homme qui a fait lire les Français

Dans son village du Beaujolais, certains savent déjà comment célébrer sa disparition. Il passait ses vacances à Quincié-en-Beaujolais. Dans la bibliothèque municipale qui porte son nom, combien de traces de son passage ? Son 7 d’or, mais aussi des centaines de livres qu’il donnait chaque année. Il aimait jouer avec les mots. Avec ses dictées et ses émissions littéraires, il a donné le goût des mots à des générations de Français. “Je pense qu’il a donné envie de lire, pour les gens qui regardaient”, “C’était vraiment quelqu’un qui rentrait dans les foyers et que les gens aimaient”, réagissent des passantes. On l'aimait pour ses idées fixes, comme le vin du Beaujolais, mal-aimé, qu’il défendait avec acharnement. Il était aussi connu pour son amour du football. Dans son cœur, il y avait Saint-Étienne, son club, mais aussi l’Équipe de France. Autant de passions qui ont permis au Français de s’attacher au paradoxe Bernard Pivot, grand érudit, mais accessible. TF1 | Reportage D. Mourgues, F. Chevallay, B. Gereys