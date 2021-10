Bernard Tapie : l’hommage de ses proches

Pour le meilleur et le pire, ils ont accompagné Bernard Tapie jusqu'au bout. Les compagnons de toute une vie, artistes, politiques, sportifs, émus à l'image de Basile Boli dans les bras de Jean-Pierre Papin, après une messe célébrée en l'église de Saint-Germain-des-Prés, et un dernier baiser de sa fille. Devant l'église et son cercueil, une foule d'anonymes aussi venue rendre hommage à cet homme fait d'instinct et d'audace, à celui qu'il n'avait jamais rencontré, mais dont chacun nous a dit s'être inspiré. Beaucoup portaient les couleurs de l'OM. Certains feront d'ailleurs le voyage demain pour l'honorer une dernière fois au vélodrome où une chapelle ardente sera dressée. Bernard Tapie sera inhumé vendredi à Marseille.