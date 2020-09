Betteraves : les agriculteurs autorisés à utiliser un pesticide interdit

Les scientifiques ont prouvé que les néonicotinoïdes étaient à l'origine de la disparition progressive des abeilles. Ce pesticide est interdit dans l'Hexagone depuis deux ans. Mais le gouvernement vient d'en autoriser à nouveau l'usage pour combattre un puceron qui fait des ravages dans les plantations de betterave. N'existe-t-il aujourd'hui aucune alternative ? Reportage à Dierrey-Saint-Pierre (Aube) et à Vert-Saint-Denis (Seine-et-Marne). Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.