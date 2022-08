Beyrouth : deux ans après, le port toujours menacé

En plein cœur de Beyrouth, ces 30 000 tonnes de béton éventrées, haut de 50 mètres, couvent un nouveau danger. Le colonel Maher Ajouz, commandant des sapeurs-pompiers de la ville, nous escorte exceptionnellement dans le périmètre de sécurité, inaccessible depuis quelques jours. Il nous était impossible de s'approcher plus. Il nous explique comment les silos peuvent tomber à tout moment. Les autorités craignent la propagation de poussières toxiques. Une partie des cylindres s'est écroulée le dimanche 31 juillet 2022. Et une autre menace encore. Dans le quartier résidentiel de Mar Mikhaël, le plus proche du port, à l'intérieur même du périmètre de sécurité, nous rencontrons Mona. Malgré la chaleur, elle suit les consignes dictées par les autorités et n'ose plus ouvrir ses fenêtres. Pour elle, cette nouvelle menace est celle de trop. Elle voudrait déménager. À quelques centaines de mètres, Aline Kamakian, propriétaire du restaurant Mayrig, nous reçoit dans son bureau avec une vue imprenable sur les silos. Pas question de partir pour cette femme d'affaires, mais elle nous confie revivre chaque jour le traumatisme de ce 4 août 2020. En tout, 25 de ses employés avaient été blessés. L'effondrement des silos sonne ici comme l'épilogue de l'explosion qui a eu lieu il y a deux ans. Ce drame avait fait plus de 200 morts et 6 500 blessés. Depuis, ces silos sont devenus un symbole et malgré la menace qu'ils représentent, les proches des victimes veulent en faire un lieu de mémoire. TF1 | Reportage A. Basar, E. Fourny.