Beyrouth : trois ans après l'explosion, des Libanais toujours livrés à eux-mêmes

Les cicatrices du port de Beyrouth sont toujours aussi visibles, après l'explosion de centaines de tonnes de nitrate d'ammonium, ce 4 août 2020. Plus de 220 morts et 6 500 blessés. Trois ans après, dans cet immeuble défiguré, sur les images, rien n'a changé. Najy Massoud, retraité, attend désespérément que des travaux soient enclenchés, alors qu'un balcon menace toujours de s'effondrer. Quand l'explosion est survenue, ce sont 85.000 logements qui ont été endommagés, 300.000 habitants concernés. Et aujourd'hui, on voit encore avec cet immeuble que nous avions visité, qu’il faut encore des centaines de millions d'euros. Et cela, alors qu'il reste d'innombrables chantiers à travers toute la ville. Le Liban est en faillite. Il n'y a plus de président. Ce sont donc les associations, les riverains, les Libanais de l'étranger qui financent eux-mêmes la reconstruction. Dans le quartier, beaucoup parlent d'un État totalement démissionnaire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. X. Ménage