Beyrouth : un an après l'explosion, la colère ne retombe pas

Des plaies toujours ouvertes. Un an après, le port de Beyrouth garde les traces de la terrible déflagration qui a secoué toute la ville. Un stock de nitrate avait explosé le 4 août 2020. Aujourd'hui, des quartiers entiers restent défigurés. Plusieurs immeubles sont désormais devenus fantômes. Leurs appartements sont fragilisés et inhabitables. Certains murs menacent encore de s'effondrer. Au total, la déflagration a touché plus de 9 000 bâtiments et déplacé 300 000 personnes. L'explosion du port de Beyrouth a fait plus de 200 morts au total. Les visages des victimes sont placardés dans une rue de la capitale libanaise alors qu'aucun responsable pour l'heure n'est inquiété par la justice. Beaucoup de citoyens dénoncent l'inertie de toute la classe politique. Dans toute la ville, des chantiers attendent d'être enclenchés. Pour le moment, il n'y a pas d'aides de l'État et d'assurance. Un an après la catastrophe, l'urgence est plus que jamais de trouver de l'argent frais pour reconstruire. Les autorités libanaises évoquent un montant de 15 milliards de dollars afin de réussir ce pari. Et ce chiffre n'inclut pas la catastrophique crise financière et sanitaire que traverse le pays. Avec désormais un Libanais sur deux touché par la pauvreté et un État dorénavant en faillite, les distributions alimentaires se multiplient alors que les prix s'envolent.