Béziers : où est passée la police nationale ?

La police municipale est sur tous les fronts, faute de policiers nationaux. Cet après-midi, des agents ont dû intervenir lors d'un accident de la route où l'un des chauffeurs a pris la fuite au milieu du constat. Parfois, ils doivent s'affranchir de leur fiche de poste, par exemple en cas d'accident avec des blessés. Plusieurs de leurs collègues ont dû le faire cet après-midi du 31 juillet. La charge de travail est accrue. Nous sommes face à une situation inédite, douze équipages municipaux contre une seule patrouille de police nationale aujourd'hui. Leurs voitures sont restées sur le parking, signe de la grogne des policiers. Ils sont en arrêt de travail, car ils n'ont pas le droit de faire grève. L'initiative a été très suivie ce week-end. Pendant deux nuits consécutives, il n'y a eu aucune patrouille. Les avis des habitants sont partagés. Certains pensent que c'est plus rassurant d'appeler la police nationale que la police municipale. D'autres trouvent qu'à partir du moment où on voit un policier, on se sent en sécurité. Béziers n'est pas un cas isolé. D'autres villes du sud sont impactées. TF1 | Reportage M. Rio, M. Scarzello