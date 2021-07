Bezos vs Branson : la guerre des étoiles

On a assisté à deux décollages en neufs jours, une compétition entre deux milliardaires. Il y a un peu plus d’une semaine, Richard Branson voulait lancer l'industrie du tourisme spatial. Aujourd'hui, Jeff Bezos veut aussi envoyer des touristes dans l'espace, mais il a beaucoup plus de moyens. Après tout, c'est l'homme le plus riche du monde et il veut aller plus loin. Grâce à ses fusées réutilisables, le PDG d’Amazon aimerait construire une route vers l’espace, collaborer avec la NASA, préparer le retour des Américains sur la Lune. Cette fois, il ne s'agit pas simplement de juste planter un drapeau et de rentrer sur Terre, mais de s'installer de manière permanente, de construire une base humaine sur le sol lunaire, d'ouvrir un nouveau chapitre de la conquête spatiale.