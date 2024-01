Biarritz : soupçons de violences dans les cuisines d'un palace

Tout s’est déroulé dans les cuisines du Palais de Biarritz que nous avions filmé, il y a quelques mois. En début décembre, un commis fête son départ. Il se serait retrouvé nu, attaché sur une chaise, une pomme dans la bouche, en présence du chef Aurélien Largeau. C'était une scène d’humiliation relayée sur les réseaux sociaux. La mairie de Biarritz est alertée. Maider Arosteguy, la maire, a rencontré le personnel dans la soirée du mercredi 27 décembre. Le chef étoilé dénonce des propos diffamatoires. Une enquête interne est en cours. Le groupe Hyatt a réagi par écrit : “Cet incident ne reflète pas les valeurs que nous défendons, une investigation a été menée et les décisions adéquates ont été prises. La sécurité de nos collègues est notre priorité absolue,” a-t-il déclaré. Y a-t-il de plus en plus de bizutage dans le milieu de la restauration ? La jeune cheffe Éléonore Bastie, lutte contre les violences en cuisine. Le parquet de Bayonne a ouvert une enquête pour agression sexuelle et violence. Pour l'heure, aucune plainte n’a été déposée. TF1 | Reportage M. Bajac, M.H. Astraudo