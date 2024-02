Biathlon : une médaille d'or historique

Pour la première fois dans l'histoire du biathlon français, Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon, quatre championnes à jamais les premières puisqu'elles se sont offert le tout premier titre mondial sur le relais féminin après un scénario incroyable. Car au pire moment de leur course, les Françaises ont été neuvièmes. C'est donc l'histoire d'une remontada, celle de Justine Braisaz, troisième relayeuse, qui au fil des tours et des tirs a rattrapé ses adversaires jusqu'à se placer derrière la Suédoise, à ce moment-là en tête. Elle ressort devant. De quoi lancer Julia Simon qui savoure dans le dernier tour la certitude de la victoire. Et rien que pour elle, rien moins qu'un quatrième titre sur ces championnats du monde en Tchéquie, qui décidément réussissent aux Français, puisqu'ils totalisent samedi soir dix médailles, à une médaille du record d'Oslo en 2016. TF1 | Reportage S. Pinatel