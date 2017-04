Quand la Bibliothèque Nationale de France archive le net pour les générations futures  

La Bibliothèque Nationale de France digitalise ouvrages rares et anciens... mais pas seulement. Un autre chantier pharaonique s'y déroule : archiver le contenu d'internet, ni plus, ni moins. Un travail de fourmis pour conserver à destination des chercheurs d'aujourd'hui et de demain l'essentiel de ce qui a été pensé. "Et donc, nous conservons le web", explique sobrement Laurence Engel, présidente de la BNF. Mais comment engranger ce patrimoine, par définition, immatériel ?