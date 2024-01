Joe Biden vs Donald Trump : tous les coups sont permis

À peine montés sur le ring, les deux adversaires tapent déjà en plein visage. Le premier à dégainer le grand favori des primaires des Républicains, Donald Trump. Il est dans l'Iowa et rédige un bulletin de notes pour le président Biden. " Le bilan de Biden est une succession ininterrompue de faiblesse, d'incompétence, de corruption et d'échecs. À part ça, il a l'air d'aller bien, vous ne trouvez pas ? Vous avez remarqué qu'il bégaie en permanence 'Trump, c'est une menace pour la démocratie '", lance le candidat à l'investiture républicaine. Au même moment, 2 000 km plus à l'est, Joe Biden se lance dans la bataille : "Donald Trump est un dangereux extrémiste". "Il appelle ses opposants des vermines. Il parle du sang de l'Amérique qui est empoisonné. C'est exactement le même langage utilisé par les nazis en Allemagne. Il faut qu'on soit clair, la démocratie est en jeu, votre liberté est en jeu", déclare-t-il. Pour accompagner son discours, un clip de campagne qu'on peut voir dans la vidéo en tête de cet article. Réponse sur les réseaux sociaux des partisans de Trump avec une vidéo en toute modestie. Donald Trump est inculpé dans quatre affaires judiciaires. Au mois de février prochain à Washington, la Cour suprême décidera si, oui ou non, il est éligible. Pour l'heure, il est en tête dans les sondages. TF1 | Reportage F.X Ménage, S. Jou