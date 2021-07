Bien-être animal : bientôt la fin des élevages en cage pour les petits animaux ?

Chaque année, 27 millions de lapins sont élevés en France, dans des cages grillagées. Cela sera interdit dans six ans. Quelques éleveurs n'ont pas attendu la loi et ont déjà essayé d'améliorer le bien-être de leurs animaux. C'est le cas de Sylvain Gilbert, agriculteur et éleveur de lapins. Il a supprimé les cages et ses lapins sautillent et gambadent dans des enclos. Dans un bâtiment de 2 800 bêtes, avec environ 12 animaux par mètre carré, tout est fait pour que le lapin retrouve des conditions de vie proche de son milieu naturel. Il a des jouets à ronger, des mangeoires en hauteur pour se dresser sur ses pattes, et même des cachettes, des nuitées qui leur servent de terriers. Pour les agriculteurs, de telles installations coûtent cher. Elles requièrent des investissements et des bâtiments deux fois plus grands qu'avec des cages. Pour l'instant, moins de 1% de la production de lapins est faite ainsi, car ce n'est pas rentable. Et selon Matthieu Loeul, directeur général de Loeul et Piriot, "c'est le consommateur qui va payer le surcoût du bien-être animal".