Bien-être des employés : la priorité des employeurs pour recruter

La décision est radicale. Depuis la rentrée, cette boulangerie à Rennes, ne ferme plus un, mais deux jours par semaine. C'est un choix rare dans la profession. Ils se sont organisés pour ne pas fermer les mêmes jours que leurs concurrents voisins. Eux aussi, ont fait le même choix, faute de pouvoir recruter. Patrons et salariés retrouvent un équilibre avec leurs vies personnelles. Malgré ce jour de fermeture supplémentaire, les gérants ne perdent pas d’argent. Cette entreprise à Cholet, elle, a sorti le grand jeu. Ils ont 50 postes à pourvoir et veulent fidéliser leurs salariés. La direction a donc investi trois millions d'euros dans un vaste espace dédié aux loisirs, très prisé à la pause déjeuner. Constitué d'un terrain de volley-ball, de basket-ball et de tennis, sans compter la salle de yoga, la bibliothèque et la salle de musique. Tout est fait pour que les salariés s'épanouissent, restent et signent. L'entreprise veut attirer plus de candidats, qui vont souvent vers les grandes villes. Les difficultés de recrutement bouleversent le marché du travail. Dans de nombreux secteurs d'activités, désormais, les candidats sont courtisés et les employeurs doivent convaincre. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche