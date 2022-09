Bien-être : le business du bonheur

S'ils patientent, ce n'est pas pour rencontrer leur chanteur préféré mais pour passer quelques minutes avec Grégoire Gibault alias Major Mouvement, le kinésithérapeute star des réseaux sociaux. Plus de 500 000 abonnés suivent ses conseils pour adopter la bonne posture, se muscler, bref se sentir bien. Le jour où nous l'avons rencontré, il dédicace son deuxième livre dans un centre commercial d'Albi, un guide pour soulager les douleurs. La séquence signature se transforme en consultation. "L'intérêt, c'est de vieillir en meilleure santé. Donc, je me dis, si je peux utiliser les ressources que nous offre Major, pourquoi pas", confie une abonnée. Sur Internet, on trouve toutes sortes de coach qui prône un art de vivre. Quant aux livres, on les compte par centaines. Leurs ventes ont bondi de 20% en un an. Le bien-être, un secteur lucratif. Dans un magasin, un rayon entier lui est dédié. Tout invite à la détente. Tapis et coussins pour pratiquer le yoga et la méditation figurent en tête des ventes, avec parfois des objets plus étonnants, comme le carillon Koshi ou encore le kalimba. TF1 | Reportage L. Adda, S. Fortin, J. Maviert