Bien-être : le succès de la lithothérapie

Les pierres posséderaient certaines vertus qui leur permettraient d'apaiser les maux. Bon nombre d'entre elles sont ainsi importées de l'étranger pour être vendues dans les magasins spécialisés dans la lithothérapie. La demande explose et les boutiques culturelles y consacrent des rayons entiers. Mais, les pierres peuvent-elles réellement soigner ? Leurs bienfaits sont-ils prouvés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.