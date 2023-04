Bien-être : un business qui en a dans le ventre

Plusieurs fois par mois, des formations sur le bien-être du ventre ont lieu dans l’épicerie parisienne « M et Moi ». Pour 70 euros, les participants apprennent à prendre soin de leur flore intestinale. L’atelier est animé par Biliana Lesie, docteure en microbiologie. Pour garder son microbiote en bonne santé, elle leur conseille des aliments fermentés, riches en fibre et en oméga-3. Tous ces produits sont vendus dans son épicerie. Formations, livres, boissons ou encore compléments alimentaires, le marché du bien-être intestinal est en plein essor, mais ce sont les probiotiques qui raflent toutes les ventes. Ils se sont même fait une place en pharmacie. Vendus entre quinze et 40 euros, ils promettent de répondre à vos problèmes de digestion ou de renforcer votre système immunitaire. Lisa Souloy, fondatrice de Dijo et son associée, sont convaincues des bienfaits de ces produits de bien-être intestinal. Elles en ont même fait leur business depuis cinq ans. Elles ont eu un chiffre d’affaires de plusd’un million d’euros en 2022. Ces produits, ont-ils une réelle efficacité ou c'est juste des produits de marketing ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Alibert, C. Blanquart, P. Bouffard