Bientôt des avions moins polluants

Un avion qui ne pollue pas, entièrement électriques, les constructeurs en rêvent. Pour l'instant, il n'existe qu'en images de synthèse. Pour réduire au maximum les émissions de CO2, tous les moyens sont bons, à commencer par des moteurs moins polluants. Dans l'usine R&T Safran, de Seine-et-Marne, les ingénieurs travaillent depuis des années, sur une version plus écologique d'un engin existant, un moteur qui consomme de moins en moins. Dans les années 80, il fallait 7,7 tonnes de kérosène, pour aller de Paris à Lisbonne, dans les 2000, c’est cinq tonnes, en 2023, quatre tonnes, demain, on pourra espérer trois tonnes. Il existe une autre solution, élaborer des carburants plus propres, à base d'huile végétale ou encore d'huile de cuisson. Dans l’usine, Finlandais Neste, à Rotterdam, on en fabrique pour Air France. Pour l'instant, il alimente seulement 1 % du moteur de l'avion, mais ce n'est que le début. Le défi est de taille, l'entreprise espère fabriquer d'ici 2026, 1,22 million de tonnes de ce carburant, suffisant pour faire voler 18 000 avions entre Amsterdam et San Francisco. Le seul problème est son prix, cinq fois plus cher que du carburant classique. Air France a déjà commencé à augmenter ses tarifs. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Bertrand, B. Augey, O. Santicchi