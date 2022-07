Bientôt huit milliards de terriens

Il sera peut-être le huit milliardième être humain sur terre. Il devrait naître le 15 novembre prochain. Alors qu’il aura fallu des centaines de milliers d’années pour arriver à un milliard de terriens. En seulement 250 ans, la population mondiale a été multipliée par sept. Et d’ici quelque mois, nous serons officiellement un milliard de plus sur la planète. Quelques pays développés devraient voir leur population se maintenir. C’est le cas de notre pays. Mais, par exemple, le nombre d'Italiens devrait diminuer de moitié d’ici 2100, tout comme la population chinoise. Les pays portés par une forte natalité se situent majoritairement en Afrique. Et c’est l’Inde qui deviendra la pays le plus peuplé au monde, dépassant le 1,4 milliard d’ici 2023. Mais la terre peut-elle accueillir autant d’êtres humains ? Oui, pour les démographes mais à certaines conditions. Actuellement sur terre, une personne sur dix souffre de malnutrition. Alors qu’en parallèle, un tiers des ressources alimentaires sont gaspillées. T F1 | Reportage M. Brossard, C. Jouanneau