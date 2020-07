Bientôt la fin du démarchage téléphonique abusif ?

Vous ne recevrez plus d'appels pour vous vendre des fenêtres, de l'isolation ou des panneaux solaires. Pour ceux qui se sentent harcelés, la solution la plus efficace aujourd'hui est de s'inscrire sur le fichier anti-démarchage Bloctel. Désormais, la loi sanctionne plus lourdement l'appel chez les personnes inscrites. Vous ne serez plus dérangés à certaines heures de la journée. Les appels à répétition sont, eux, proscrits. Mais ces mesures sont encore insuffisantes selon l'UFC-Que Choisir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/07/2020 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 juillet 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.