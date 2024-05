Bientôt un carburant sans pétrole à la pompe ?

À première vue, on ne voit aucune différence. Et pourtant, il n'y a pas une seule goutte de pétrole dans le réservoir. Vous connaissiez le superéthanol, 85% d'éthanol, c'est-à-dire de l'alcool, et 15% d'essence issue du pétrole. La nouveauté se situe dans les 15%, désormais obtenus à partir d'huiles végétales usagées. Il devrait être quelques centimes plus cher que le superéthanol actuel, mais toujours deux fois moins coûteux que le sans-plomb. C'est un carburant encore en phase de test. Mais demain, pourrons-nous tous rouler avec ? Même règle qu'avec le superéthanol, il faut ajouter un petit boîtier sous le capot, entre 700 et 1 000 euros la pose. La promesse avec ce nouveau carburant aux huiles usagées, 78% d'émission de CO2 en moins. Alors, est-ce un carburant si vertueux ? Selon les explications de Marianne Enault, journaliste environnement chez TF1/LCI, les huiles usagées viendraient du milieu industriel et un petit peu de la consommation des particuliers. Environ 60% d'elles viennent de la Chine. Mais il faudrait encore attendre un an pour que ce carburant puisse être disponible à la pompe. TF1 | Reportage J. Maviert, Y. Glemarec, M. Lopinski