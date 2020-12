Bientôt un "passeport vaccinal" ? Un projet de loi sème le doute

Faudra-t-il demain avoir sur soi un carnet de santé à jour de vaccination contre la Covid-19 ? Le vaccin ne sera pas obligatoire, avait promis le chef de l'Etat, mais un projet de loi sème le trouble. L'un des articles du texte prévoit que "le Premier ministre peut subordonner les déplacements des personnes à la présentation des résultats d'un test de dépistage ou à l'administration d'un vaccin". Ce passeport vaccinal pourrait-il être exigé pour prendre les transports ? Faudrait-il le montrer pour accéder au bar ou visiter un Ehpad ? Certains craignent une obligation déguisée de se faire vacciner. "On va instaurer une certaine forme de ségrégation sanitaire en créant deux types de citoyens : des citoyens qui auraient la possibilité d'accéder à tout et ceux qui seraient restreints par un certain nombre de choses", réagit Jordan Bardella, député européen du RN. Pour le moment, seul Israël a mis en place ce passeport vaccinal. Deux semaines après la deuxième injection, les Israéliens obtiendraient un document leur permettant de dîner au restaurant, d'aller au musée et d'éviter l'isolement s'ils sont cas contact. En France, c'est légal de conditionner des activités à une vaccination. C'est déjà le cas pour l'école où onze vaccins sont obligatoires pour les enfants. Même chose pour les déplacements en Guyane, vous devez être vacciné contre la fièvre jaune.