Bientôt une usine de poulpes en Espagne ?

Au milieu des écailles, ces tentacules sont toujours exposées en bonne place sur les étals. Le poulpe est un incontournable de ce marché de Ténérife, avant tout, pour ses propriétés nutritives. Sur le stand de Juana Rodriguez de la poissonnerie “Pescados Juani”, c’est l’un des produits qui se vendent le plus. Malgré un prix en constante augmentation. À quelques kilomètres sur le port, des scientifiques pensent avoir trouvé le moyen de répondre à cette demande grandissante. Depuis plus de vingt ans, ils travaillent sur un protocole permettant l’élevage intensif du poulpe en captivité. Dans leur laboratoire, une quinzaine de poulpes adultes, dits reproducteurs, sont étudiés dans les moindres détails, sous le regard attentif d’Eduardo Almansa à la tête du projet. Une femelle peut pondre jusqu’à 500 000 œufs d’un seul coup, mais le plus difficile est de maintenir en vie ces nouveaux-nés de trois millimètres. Une découverte brevetée est déjà rachetée par une entreprise espagnole qui prévoit de l’exploiter très prochainement. Pour les défenseurs des animaux et de l’environnement, la création d’une telle ferme serait une aberration écologique. Mais les industriels sont bien décidés à maintenir leur projet pour être présent sur un marché qui pèse plus de 2,5 milliards d’euros au niveau mondial. Deux fois plus qu’il y a dix ans. T F1 | Reportage J. Garrel, A. Exposito