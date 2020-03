Bienvenue à l’hôpital des animaux sauvages

Chaque jour, l'hôpital de la Faune Sauvage accueille de nouveaux patients. Les animaux domestiques, d'élevage ou exotiques se trouvent au programme des écoles vétérinaires, contrairement aux espèces sauvages. Ces derniers ne sont pas des patients comme les autres. Ils n'ont pas de propriétaire pour payer leurs soins. Ainsi, la présidente de la clinique, Marie-Pierre Puech, a dû partir à l'étranger pour continuer à se former.