Bihucourt : un village dévasté en quelques minutes

Dévastée et silencieuse. L’église, les rues, une centaine de maisons, rien dans village de Bihucourt n’a résisté à la tornade. Dans ces ruines, quelques habitants, comme Catherine qui découvre les restes de sa véranda. Soufflées par le vent, les affaires de ses voisins ont atterri chez elle. En quelques instants, la tornade a traversé Bihucourt comme un bulldozer et a tout éventré sur son passage. Étonnamment, il n’y a eu aucune victime au milieu de ce chaos. Un blessé léger seulement, mais 350 habitants sidérés par la puissance des vents. Quelques rares pavillons ont tenu. Dehors, les pylônes sont à terre, les câbles arrachés. Pour rétablir l’électricité, les équipes d’Enedis se relaient au milieu des décombres depuis ce lundi matin. Tout autour, les maisons encore debout sont fragilisées et risquent de s’effondrer. Bihucourt ressemble à une terre interdite : personne n’y entre à part les techniciens, les pompiers et les habitants. À l’extérieur, les gendarmes contrôlent les accès pour éviter les vols et les pillages. TF1 | Reportage J. Garro, M. Debut