Bijouterie cambriolée : les voleurs sont passés par le plafond

En cambriolant la bijouterie Maty, peu avant 7h, ce jeudi 13 juin matin, les voleurs pensaient sûrement agir à l'abri des regards. C'était sans compter sur Thierry, présent dans la rue à ce moment-là. Mais à l'arrivée des policiers, les voleurs sont déjà partis. Ils viennent de réaliser un cambriolage digne d'un roman policier. Après s'être introduits par effraction à l'étage au-dessus de la bijouterie, ils scient le plancher et descendent grâce à des cordes dans l'établissement. Ils ont volé pour des milliers d'euros de bijoux et de montres. Au cours du cambriolage, un incendie se déclare dans l'immeuble. Un habitant du cinquième étage est évacué par les pompiers, mobilisés ce matin pour éteindre les flammes. Les malfrats ont-ils incendié le bâtiment pour détruire les traces de leur passage ? Une question parmi tant d'autres pour les habitants du quartier, médusés. Toute la journée, la police scientifique a passé la bijouterie au peigne fin, à l'affût du moindre indice permettant d'identifier les cambrioleurs qui sont, ce soir, toujours en fuite. TF1 | Reportage J. Cressens, S. Guerche, M. Modicom