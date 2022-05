Bijouterie de luxe : incroyable braquage en plein cœur de Paris

Le braquage est filmé par le vendeur d'une boutique, en face de la joaillerie Chanel. Au beau milieu des passants, un homme casqué fait le guet. Ses trois complices sortent alors avec sang-froid et prennent la fuite. Les témoins de la scène sont stupéfaits. Elle aura duré moins de cinq minutes. "Je n'ai pas entendu de coup de feu, mais j'ai vu une kalash au bras d'un des hommes qui attendaient à l'entrée de la boutique", nous explique John, auteur de la vidéo amateur et témoin du braquage. En effet, l'un d'eux au moins était lourdement armé. Le montant de leur butin est inconnu pour l'instant. Tout comme l'identité des malfaiteurs. Les plaques d'immatriculation de leur deux-roues étaient fausses. "Là, on n'est pas sur de la délinquance, de la petite délinquance, on est vraiment sur du grand banditisme. On le voit, la sérénité des individus, donc effectivement, tout était préparé", selon Clément Oberlin, délégué syndical du SGP Police. L'opération commando visait l'un des quartiers les plus luxueux de la capitale. Cette boutique Chanel, située au Rue de la Paix, est entourée d'innombrable bijouteries. Elle est à deux pas de Place Vendôme, et de la joaillerie Bulgarie, qui a été dévalisée en septembre dernier. Cette fois, aucun des malfaiteurs n'a pu être intercepté. Les policiers de la brigade de répression du banditisme sont arrivés très vite sur place. Ils ont entamé leur enquête. Ils ont écouté les témoins et les employés. Ils passeront aussi au peigne fin les images de vidéosurveillances, évidemment nombreuses pour ce quartier. T F1 | Reportage E. Lefebvre, M. Bajac, F. Moncelle.