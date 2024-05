La moto-bélier, nouvelle arme des braqueurs

Il y a eu trois braquages à Paris, l’un ce samedi 18 mai, les deux autres, il y a plusieurs mois. Des millions d’euros de bijoux ont été dérobés avec une même méthode : le braquage à la moto-bélier. Ce samedi 18 mai, en plein jour, à deux pas des Champs-Élysées, une scène surréaliste s'est produite. Pendant que ses complices dévalisent la bijouterie, l’un des braqueurs, casqué et lourdement armé, fait le guet. Quelques secondes plus tard, il repère l’arrivée des forces de l'ordre et donne l'alerte. Aussitôt, les malfaiteurs s'enfuient. Ils viennent de voler plusieurs millions d’euros de bijoux à l’aide d’une moto-bélier. Le principe est simple. La moto sert à percuter la porte d’entrée de la boutique pour la forcer, un mode opératoire de plus en plus prisé par les malfaiteurs rodés. Il y a un an déjà, la bijouterie Bulgari en était la cible. Six millions d’euros de bijoux ont été dérobés. Le même scénario s’est produit en 2022 dans une boutique Chanel. C'est une méthode redoutée par les bijoutiers qui demandent plus de sécurité. Les auteurs du braquage de ce samedi 18 mai, comme celui de Chanel et Bulgari, n’ont pas encore été interpellés. TF1 | Reportage J. Quancard, G. Brenier, M. Belot