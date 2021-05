Billets d'avion non remboursés : des voyageurs portent plainte

Marie Gohier rêvait des plages et des eaux turquoise de Punta Cana pour s'évader en famille. Mais en février dernier, son vol est annulé. Elle reporte son voyage au mois d'avril. Cette fois, elle est bloquée à cause des restrictions sanitaires. Elle demande alors un remboursement des 2 000 euros dépensés. La compagnie accepte, mais depuis aucune nouvelle. Nous avons contacté la compagnie mise en cause. Le directeur général délégué "Air Caraïbes", Edmond Richard, assure que tous les clients comme Marie seront bien remboursés. Une autre passagère en attente de remboursement, Laurence Tuil, se retrouve dans une situation bien plus complexe. Depuis neuf mois, elle essaie désespérément de se faire rembourser des billets achetés sur une plateforme en ligne. Problème, impossible de joindre le site et la compagnie reste sourde à ses demandes. Comme elle, des milliers de passagers sont encore dans l'impasse. Pourtant, la législation est claire. En cas d'annulation des vols, les compagnies doivent rembourser les passagers, soit directement, soit, si le client est d'accord, sous la forme d'un avoir. Mais depuis un an, beaucoup ne proposent que cette solution. L'UFC-Que Choisir a donc assigné en justice 20 compagnies aériennes pour pratique trompeuse. La Commission européenne a donc ouvert une enquête et rendra ses résultats à la fin du mois. En attendant, les voyageurs toujours en attente de remboursement peuvent contacter le médiateur du tourisme ou se rapprocher des associations de consommateurs.