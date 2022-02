Billets d'avion non remboursés : les plaintes explosent

Cela pourrait vite devenir un contentieux de masse. Jamais les voyageurs n'ont été aussi nombreux à réclamer des indemnités en cas de retard ou d'annulation de leur vol. Un phénomène observable dans les tribunaux où les juges sont noyés sous les dossiers. Joyce Pitcher, avocate spécialisée, le constate au quotidien. Elle évoque une stratégie des compagnies aériennes qui "jouent la montre (...) pour décourager". Elle rappelle que "les passagers doivent obtenir leur remboursement", mais "ils sont obligés de saisir la justice" pour ce qui devrait être "automatique". Un peu partout sur Internet, des sites promettent désormais aux voyageurs mécontents d'obtenir gain de cause. Les clients victimes râlent déjà contre des délais d'indemnisation jugés excessifs, mais les milliers de vols annulés à cause du covid et qui doivent être remboursés ont créé un énorme embouteillage judiciaire, renvoyant nombre de réclamations aux calendes grecques. Pourtant, les règles sont précises. Une compagnie aérienne versera par exemple une indemnité si un vol a au moins trois heures de retard. En fonction de la distance, la somme ira de 250 à 600 euros maximum par personne. Résultat, les tribunaux font souvent face à des dossiers fantaisistes, voire malhonnêtes. De leur côté, les compagnies aériennes rappellent que près de neuf vols sur dix partent et arrivent à l'heure. T F1 | Reportage G. Brenier, J. Chubilleau, A. Gatien.