Billets d'avion : pourquoi les prix vont s'envoler cet été

Les billets d'avion pour cet été 2024 coûteront plus cher, environ 10% de plus qu'il y a un an pour les moyens-courriers. En juillet-août, Ryanair compte même augmenter encore ses prix de 5 à 10% par rapport à aujourd'hui, la faute à des retards de livraison. La compagnie avait commandé 57 Boeings pour cette année 2024, seuls 40 ont été livrés. Moins de passagers, donc moins d'argent, mais ce n'est pas le seul problème. "Quand on est obligé de continuer à utiliser des appareils anciens, on dépense plus de carburant. Donc, cela fait aussi augmenter le prix des billets". Autre explication, un problème d'usure précoce sur un type de moteur qui oblige des compagnies à réaliser plus de maintenance. Sur les 182 appareils du transporteur low cost Wizz Air, environ 45 sont immobilisés. Certains vols sont donc annulés. Alors, face au coup dur, les compagnies font parfois appel à des courtiers en affrètement. Des entreprises sont même spécialisées dans ce type de location d'avions. C'est le cas d'Amelia qui assure des vols Air France, par exemple. Le marché est en grande tension. Louer un avion coûtait environ 4 000 euros par heure en 2023. Cet été 2024, ce sera minimum 5 000 euros, une augmentation qui peut, elle aussi, être répercutée sur le prix des billets. TF1 | Reportage S. Cardon, P. Marcellin, B. Poizeuil