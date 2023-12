Billets de train : payez-vous le prix juste ?

Le TGV entre la capitale et Strasbourg affiche complet, comme les deux tiers des trains à grande vitesse au départ de Paris, ce week-end. Certains voyageurs ont payé bien plus que d'autres. Nous avons demandé à la plupart des voyageurs combien ils ont payé, 115 euros parfois, 9 euros pour un enfant, mais globalement, 69 euros pour la grande majorité. Désormais, cinq millions de Français disposent de la carte avantage. Elle coûte 49 euros. Et en un an, un million ont été vendues. C'est la preuve que nos compatriotes cherchent à se prémunir de la jungle des tarifs. Avant le mois de septembre, le trajet Paris-Strasbourg coûtait 59 euros, dix euros de moins qu'aujourd'hui grâce à la carte avantage. Mais depuis que les plafonds de cette carte ont été relevés, les tarifs coûtent plus cher. Face à cela, la SNCF répond que les billets des TGV ne sont pas subventionnés, au contraire de ceux des TER, par exemple. Faire monter le prix selon l'offre et la demande serait la meilleure manière de proposer aussi des petits tarifs. En 2024, les prix des TGV augmenteront, mais pas plus que l'inflation, promet la SNCF, soit entre 4 et 5%. TF1 | Reportage P. Gallaccio, F. Amzel