Billets de train pour l'été : y a-t-il encore de bonnes affaires ?

Les plus prévoyants le savent, il faut acheter son billet de train le plus vite possible. Cela fait plusieurs années que cela augmente et cela va continuer. Mais cela n'a pas empêché la ruée sur les billets de train. Depuis 6 h 00, au matin de ce mercredi 13 mars, 1,5 million de trajets ont été réservés, du jamais-vu. Les prix, eux, ont augmenté tout au long de la journée. Plus les trains se remplissent, plus c'est cher. Victor Bertho travaille pour un comparateur de prix. Son constat est sans appel. Attendez-vous aussi à des prix plus élevés que l'été dernier, en tout cas sur certaines lignes. Prenons l'exemple d'un couple avec une carte Jeune. Pour un Carcassonne-Lyon, en août 2023, c'est 66 euros. Cette année, en 2024, à la même date, c'est 85 euros, une hausse considérable, mais ce ne sera pas le cas partout. Si votre train est complet ou le billet inabordable, d'autres solutions existent, mais pour quelques lignes seulement : les trains Ouigo, à bas prix, et des compagnies étrangères, comme Trenitalia, moins sollicitées et moins chères. TF1 | Reportage G. Bertrand, E. Regaud, Q. Russel