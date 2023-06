Billets de train : pourquoi sont-ils si chers ?

À un mois des vacances, les voyageurs prévoyants ont déjà leurs billets de train. Mais ces derniers, peu importe les destinations, ont souvent coûté cher, très cher. De son côté, la SNCF se justifie d'avoir augmenté certains prix. Depuis mai 2023, le groupe SNCF multiplie les promotions. Parmi elles, des jeux concours pour gagner des cartes Avantage Jeune à prix réduits, 10 000 billets à un euro ou encore des allers-retours gratuits entre la France et l'Allemagne. Autant d'offres censées réduire le coût de certains trajets dont les prix, en un an, se sont envolés. Sans aucun programme de fidélité, un aller-retour Paris - Marseille pour une personne coûte, en moyenne, 270 euros, durant l'été 2023. Il s'agit d'une hausse de 33 % sur un an. Même chose pour un Paris - Bordeaux, 244 euros aller-retour, 33 % de plus qu'en 2022. Entre Lille et Rennes, comptez 226 euros, 24 % plus cher que l'été 2022. Comment expliquer de telles augmentations ? Il y a l'inflation, mais ce n'est pas tout. La SNCF serait victime de son succès. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage C. Diwo, F. Moncelle, P. Lormant