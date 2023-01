Billets de train : pourquoi vous risquez de payer plus cher

Si vous avez acheté un billet TGV ce mardi, vous avez sans doute remarqué une augmentation de 5% en moyenne sur le prix de vos trajets. Un nouveau coup dur pour votre porte-monnaie. “C’est du luxe de prendre le train. J’ai fait 1 400 km pour 200 euros. C’est cher”, réagit un usager. La hausse de 5% concerne les TGV et les trains Intercités, les billets achetés à la dernière minute, les trajets les plus demandés ou encore les voyages professionnels. Le mois prochain, échanger son billet coûtera également plus cher, 19 euros contre 15 euros aujourd’hui. Pour la SNCF, ces augmentations étaient inévitables. “L’inflation est aujourd’hui de plus de 6%, l’ensemble de nos coûts pour le TGV sont de plus de 13%, tout simplement parce que la hausse du prix de l’énergie est de 180% pour nous en 2023”, explique Christophe Fanichet, président-directeur général - SNCF Voyageurs. Les tarifs de la carte avantage et des Ouigo ne bougent cependant pas, tout comme les billets TGV inOui achetés longtemps à l’avance. Ce sera le cas au moins jusqu’à l’été. Le conseil reste donc plus que jamais d’anticiper, à condition d’y arriver. TF1 | Reportage M. Perrot, N. Carme, A. Bourgeois