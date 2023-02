Billets SNCF : les échanger va vous coûter plus cher

Pour annuler ou échanger son billet de train en temps normal, pas facile de s'y retrouver. Des clients en témoignent, que même pour faire sa réservation, les choses sont compliquées. Et cette complication augmente ces derniers jours. La SNCF a modifié ses conditions d'échange et de remboursement des TGV et Intercités. Par exemple, si on a réservé un billet pour le douze mars, on peut l'annuler ou l'échanger gratuitement jusqu'au neuf mars inclus. Désormais, il faudra s'y prendre dès le six mars, soit six jours avant le trajet. Quant au frais d'annulation, il passe de quinze à 19 euros. À ces nouvelles conditions, s'ajoute une hausse de 5 % des prix de billet. Pour certains, le train n'est plus une option. Il y a moins de souplesse et plus de frais. Pour Olivier Gayraud, juriste à la CLCV, la politique de la SNCF manque de cohérence : "On est en totale contradiction. Avec sa politique, il veut inciter les voyageurs à souscrire aux billets les plus en amont possible. Il faut accepter le fait qu'il y ait des annulations à la dernière minute. C'est très compliqué d'avoir une vue aussi grande sur son emploi du temps". TF1 | Reportage M. Stiti, M. Debut, A. Coulon