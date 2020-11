BirdLab, l’appli pour devenir compteur d’oiseau

À l'affût derrière les vitres de son salon, Simon Benateau observe le ballet des mésanges qui viennent se nourrir dans le jardin de son pavillon. Ce jeune homme n'est pas un ornithologue, mais l'un des 4 600 participants à un jeu scientifique. Imaginé par le Muséum national d'Histoire naturelle de Paris, il s'agit en fait d'une recherche sur les oiseaux. Pour y participer, il suffit d'installer deux mangeoires dans son jardin ou sur son balcon. Que l'on soit en ville ou à la campagne, il ne reste plus qu'à observer régulièrement le comportement des oiseaux et le reproduire à l'aide de l'application BirdLab. Les données collectées sont ensuite transmises aux chercheurs du Muséum. Ces derniers établissent un inventaire des oiseaux de nos jardins. Par la même occasion, ils découvrent de précieuses informations sur leurs comportements. Afin d'aider les utilisateurs, l'application comporte également un volet pédagogique pour permettre d'identifier les oiseaux. La photo, le nom latin, une petite description, ainsi que le chant de chaque espèce sont disponibles dans cette section. Mise en place il y a six ans, ce programme a notamment permis de constater la recrudescence dans nos jardins d'un oiseau exotique, la perruche à collier.