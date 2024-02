Birmanie : au cœur de la guerre civile

La Birmanie est un pays totalement interdit aux journalistes. Nous y pénétrons donc clandestinement par la Thaïlande et dans une zone en partie contrôlée par groupe rebelle. Ce dernier a accepté de nous escorter vers le front d'une guerre civile qui, depuis trois ans, déchire le pays. La semaine dernière, ces résistants ont repoussé leur ennemi d'un village, qui est désormais totalement fantôme. L'ennemi en question, c'est l'armée régulière birmane qui est aux ordres de la junte, qui se trouve à quelques centaines de mètres du lieu du tournage. Nous ne pouvons donc pas aller plus loin. Sans le couvert des arbres, nous risquerions d'être ciblés par l'artillerie. En février 2021, un groupe d'officiers refuse le résultat des élections. Aung San Suu Kyi, figure de la démocratie birmane, est arrêtée. Les manifestations sont réprimées brutalement, ceux qui sont arrêtés disparaissent. Le pays bascule vers la dictature militaire. Mais loin des villes, la guerre civile éclate. Dans tout le pays, il y aurait une centaine de maquis. Depuis quelques mois, ses partisans et les guérillas ethniques qui les soutiennent, multiplient coordonnées tout autour du pays. La junte, encerclée, ne contrôle plus vraiment aujourd'hui que la région centrale. Quelques mois plus tôt, les "Dragon Rouge" ont même fait prisonnier tous les soldats d'un poste militaire. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. De Chevigny, J. Chouquet, J.L. Perez