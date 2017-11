Birmanie, Aung San Suu Kyi sort de son silence

Accusée de rester insensible face aux drames des Rohingyas et même de cautionner un nettoyage ethnique, Aung San Suu Kyi est pourtant la clé qui permettra de résoudre l'une des pires crises humanitaires du moment. Elle a donné des gages aux européens représentés par Jean-Yves Le Drian ce lundi. Toutes les exigences ont été acceptées par celle qui dirige de facto la Birmanie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 20/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20h du 20 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.