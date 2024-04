Biscuits soufflés à la cacahuète : la recette d'un succès

Les soufflés à la cacahuète envahissent les rayons depuis 60 ans. Ces biscuits croustillants et dorés, c'est petit plaisir de vos apéritifs. Le leader du marché est Curly, avec 45 millions de paquets vendus en 2023. Depuis quelques années, d'autres enseignes tentent de grignoter des parts de marché, marques distributeurs et concurrents étrangers, avec des prix au kilogramme deux fois moins chers. Les marques distributeurs réalisent 21% des ventes, 46% pour l'original. Pourquoi un tel succès ? Pour le savoir, direction l'usine de fabrication à Vic-Sur-Aisne (Aisne). Tout commence avec une semoule de maïs 100% française. Une fois hydratée, la pâte est cuite, puis soufflée dans une machine. C'est là que le produit prend sa forme. Pour leur donner leur goût, il faut des cacahuètes en grande quantité. Il faut ensuite les broyer dans des cuves. Une pointe d'huile de tournesol, quelques arômes naturels... Et le résultat, ce sont des millions de petits soufflés dorés. TF1 | Reportage E. Drouillac, K. Bétun J. Clouzeau