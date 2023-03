Bisons, lamas : les animaux sauvages des Écrins

Protégés par la forteresse blanche des Écrins, on ne s'attend pas à les trouver ici. Des bisons venus d'Amérique du Nord, ont rejoint la vallée de la Romanche (Auvergne-Rhône-Alpes) grâce à Didier. Quand il se lance dans l'élevage, il choisit cet animal. Sa viande, très tendre avec peu de matière grasse, se vend deux fois plus chère que le bœuf. La clientèle est au rendez-vous. Didier réalise son rêve d'enfant. Chaque semaine, il partage sa passion pour cet animal avec quelques visiteurs attentifs. Les bisons se nourrissent de foin en hiver. Mais l'été, ils pâturent l'herbe de la montagne. Sur son exploitation, Didier cache d'autres bêtes surprenantes, des lamas, qui ont un rôle très important, faire fuir les loups. Ces derniers doivent se méfier des lamas. À une vingtaine de kilomètres de là, au pied du village de Mizoën (Auvergne-Rhône-Alpes), Colin aussi est un éleveur original. Il élève des cochons laineux qui s'appellent cochon Mangalica. Leurs poils leur permettent de rester dehors toute l'année et de supporter des températures extrêmes, jusqu'à -30 °C. Leur repas favori est la drêche, des résidus d'orges issus du brassage de la bière. Ces animaux, venus de l'Europe de l'Est, ont failli disparaître dans les années 70. Les alpes (Auvergne-Rhône-Alpes) sont devenus leurs sanctuaires. TF1 | Reportage O. Lévesque, I. Zabala, N. Laurent