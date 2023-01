Bivouac sur le Mont-Blanc : polémique au sommet

En tête de cet article se trouve la vidéo au cœur de la polémique. Deux alpinistes se filment puis diffusent sur les réseaux sociaux leur ascension du Mont-Blanc et leur bivouac au sommet. Mais camper y est interdit et puni de 150 000 euros d'amende. C'est une façon de protéger le site contre la surfréquentation. Jean-Marc Peillex, maire de St-Gervais où se trouve le Mont-Blanc a porté plainte. Pour lui, le bivouac est souvent synonyme d'incivilité. À Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), au pied du sommet, les avis sont partagés. Certains professionnels de la montagne souhaiteraient que l'interdiction de bivouaquer ne s'applique qu'en période touristique. Comme l'explique Olivier Greber, président de la Compagnie des guides de Chamonix (Haute-Savoie). Quant aux deux alpinistes, ils ont réagi sur les réseaux sociaux. "Nous avions connaissance des restrictions (...). Mais nous n'avions pas mesuré une interdiction totale. Cette interdiction de camper est vieille de plus de 70 ans, depuis que le Mont-Blanc est un site classé par arrêté ministériel. TF1 | Reportage S. Chevallereau, C. Buisine, G. Aguerre