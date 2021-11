Black Friday : est-ce vraiment une bonne affaire ?

C'est un rendez-vous attendu, celui de la grande braderie du Black Friday et de ses réductions en pagaille. Dans l'hypermarché de Carrefour à Chambourcy dans les Yvelines, les ventes s'envolent. Les clients sont l'affût. Une cliente cherche un ordinateur. Elle enquête depuis plusieurs mois et compare les prix avec ceux des hypermarchés concurrents. Selon elle, c'est comme les soldes, il faut regarder le prix de base pour savoir si on fait une affaire ou pas. Alors, comment se repérer face à des réductions toujours alléchantes ? Comment savoir si on ne se fait pas avoir surtout sur Internet ? L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a enquêté. Pour elle, les cybermarchands n'hésitent pas à augmenter les prix quelques jours avant le Black Friday pour afficher la plus grosse réduction possible après. Les vraies promotions sont souvent dans les 20% à 30% maximum. Au-delà, ce sont souvent des arnaques. Le mieux est donc de bien prendre le temps d'acheter sans se précipiter. TF1 | Reportage A. Mayer, P. Ninine, S. Roland