Black Friday : les douanes alertent sur les contrefaçons

C'est une traque à la contrefaçon. Ici transite tous les colis postaux venus de l'étranger. Les douaniers sont aux aguets. Et pour cause, ils cherchent des faux, des imitations souvent venues d'Asie, rarement aux normes. Une odeur d'insecticide pour des baskets censées coûter plus de 500 euros et pour d'autres, pas de boîte. La contrefaçon tient parfois à une mauvaise couture, une asymétrie. Chaque marque fournit aux douanes des repères. À noter que 5% des produits importés dans l'Union européenne sont des contrefaçons. "La douane, en 2021, a saisi plus de neuf millions d'articles qu'elle a retirés du marché, comparé à l'année précédente où c'était cinq virgule six millions", confirme Audrey Noiret, secrétaire générale internationale à la Direction interrégionale des douanes de Paris-Aéroports (DIPA). Quels sont les risques ? Réponse dans un musée. La peinture des aiguilles d'une montre est radioactive. Une poupée, elle, perd ses cheveux et c'est un risque d'étouffement pour un enfant. Et dans ces faux parfums, de l'urine animale en guise de conservateur. Dans un tiers des cas, le consommateur ne sait pas qu'il achète une imitation. Si vous découvrez qu'un achat est une contrefaçon, n'utilisez pas le produit, renvoyez le au vendeur et portez plainte. TF1 | Reportage F. De Juvigny et P. Véron