Black Friday : toutes les promotions se valent-elles ?

Avec ses cortèges de Sms et publicités, il est impossible de rater le Black Friday. De moins 40 jusqu'à moins 50 %, les réductions sont alléchantes. Mais s'agit-il vraiment de bonnes affaires ? Cette cliente a repéré une promotion de moins 30 % sur le site Internet d'une parfumerie. Mauvaise surprise, une fois sur place, le parfum qu'elle souhaitait est exclu de la promotion. Dans ce magasin de chaussures, les prix barrés qui servent normalement à calculer la réduction sont carrément absents. Il est donc impossible de savoir si le prix est vraiment intéressant. Ces dernières années, des enseignes ont été accusées de gonfler leur prix, quelques jours avant le Black Friday pour afficher ensuite une promotion alléchante. Par exemple, une paire de chaussures vendue à 70 euros passait à 100 euros quelques jours avant le Black Friday et était proposée à 70 euros le jour-J avec soi-disant moins 30 % de remise. Depuis cette année 2022, ces pratiques sont considérées comme de la fraude. Mais toutes les marques ne jouent pas le jeu. Il est pourtant possible de faire de bonnes affaires sur les vêtements ou sur la technologie. Le mois de novembre représente désormais le plus gros chiffre d'affaires de l'année pour de nombreux magasins. TF1 | Reportage E. Vinzent, P. Delannes