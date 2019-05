Blagnac : ce que l'on sait du profil du preneur d'otages

La prise d'otages aura duré plus de sept heures au cours de la soirée du mardi 7 mai 2019. L'adolescent de 17 ans qui retenait quatre personnes sous la menace d'une arme dans un bar-tabac de Blagnac a finalement été maîtrisé par le Raid peu avant minuit. Ses motivations sont encore floues. Il dit obéir à un groupe inconnu des services de police. Il s'agirait d'une prétendue milice armée qui serait liée au mouvement des "gilets jaunes". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.