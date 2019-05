Blagnac : une prise d'otages est en cours dans un bar

Il était 16 heures 20 lorsqu'un jeune homme a pris en otage la patronne et trois employées d'un bar PMU de Blagnac. Ses revendications sont confuses. Il aurait lui-même demandé à parler aux négociateurs du RAID. Pour l'heure, le preneur d'otages n'a émis aucune requête, mais répète aux policiers qu'il fait partie de la milice des gilets jaunes, un groupe jusque-là inconnu des autorités. Les forces de l'ordre ont demandé aux passants de rester calfeutrés chez eux. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.