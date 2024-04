Blanchiment d'argent : des réseaux très organisés

Ces photos d'enquête ont été prises en pleine rue. Des livreurs transportent des sacs poubelles ou des cartons. À l'intérieur, il y a des dizaines de milliers d'euros en petites coupures. Les policiers les appellent "les collecteurs", des petites mains chargées de transporter l'argent des trafiquants de drogue. Ils ont été photographiés à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) au milieu des boutiques de textile. Les enquêteurs ont intercepté les échanges téléphoniques entre ces collecteurs et certains commerçants. Les transactions sont quasi quotidiennes. Le système est bien rodé. À l'aide de fausses factures de vente de vêtements, l'argent sale est injecté dans les transactions légales. Lors des perquisitions, les enquêteurs découvrent 600 000 euros en petites coupures dissimulées dans des mannequins exposés dans les magasins sous les yeux des clients. Au total, 21 personnes sont impliquées dans cette affaire. En deux ans, quelles quantités d'espèces ont-elles pu blanchir ? Selon Me Grégory Siks, avocat de l'un des poursuivis, au vu du nombre de prévenus et des opérations qui ont été effectuées entre les uns et les autres, il est très difficile d'avoir aujourd'hui un montant fixe. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Merlier, S. Roland, M. Merle