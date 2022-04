Blanchiment des dents : des promesses à la hauteur ?

Il n’y a qu’à rechercher “blanchiment dentaire” pour s’en rendre compte. Sur les réseaux sociaux, le rêve d’un sourire d'une star fait recette. Influenceurs ou anonymes vantent les mérites, ici, de stylo blancheur ou de kit de blanchiment. La promesse : avoir des dents étincelantes à moindre coût et en quelques minutes. Les salons d'esthétique ont suivi la tendance. Dans cet institut de bronzage, les UV sont aussi au service des dents. Pour une soixantaine d’euros, le client aura le droit à trois séances de quinze minutes pour faire agir des agents blanchissants. La composition du produit est détaillée et sans risque pour le gérant. Résultat garanti pendant deux à trois mois selon l’institut. Mais ces pratiques sont-elles vraiment sans danger ? Sont-elles efficaces ? Nous sommes allés poser ces questions au docteur Laurence Addi, une dentiste spécialisée. Elle met en garde contre ces techniques à bas coût. Pour elle, un blanchiment commence toujours par un examen approfondi de chaque patient. Une simple carie, invisible à l’œil nu, peut rendre l’opération dangereuse. Le traitement passe par le port de gouttière la nuit pendant plusieurs semaines et avec un produit que seuls les dentistes peuvent utiliser. Les résultats pourront alors tenir plusieurs années, mais avec un budget sans commune mesure de 350 à 1 000 euros, sans prise en charge. T F1 | Reportage D. Sitbon, M. Verron, O. Stammbach