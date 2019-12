Blendecques : il tue son père pour "protéger sa mère"

Dans la nuit du 25 décembre, un jeune homme de 25 ans a tué son propre père de deux coups de feu avec un fusil de chasse. Devant les enquêteurs, le suspect a justifié son geste, disant craindre pour la vie de sa mère. Ce soir, il est toujours en garde-vue. Et si la légitime défense n'est pas retenue, il risquera en théorie la prison à perpétuité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/12/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.